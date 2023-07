Erste Videos vom DemoFürAlle-Symposium verfügbar

Die begeisterten Rückmeldungen auf unser Symposium »Manipulierte Gesellschaft: Warum funktioniert Propaganda?« am 1. Juli in Hanau zeigen, daß wir mit dem Thema den Nerv unserer Zeit getroffen haben.

Um jetzt auch jene an diesen wichtigen Inhalten teilhaben zu lassen, die nicht in Hanau dabei sein konnten, dürfen wir Ihnen bereits heute die ersten Videos unserer Vorträge präsentieren.

Den grandiosen Eröffnungsvortrag von Gabriele Kuby, die informative Methoden-Übersicht von Johannes Menath und den anschaulichen Einblick in die woke Medienblase von Ralf Schuler. Sehen Sie sich die drei Vorträge auf YouTube an und verbreiten Sie sie bitte via E-Mail, auf Facebook, WhatsApp, Telegram, Twitter & Co.

Zudem dürfen wir Sie auf den ausführlichen Tagungsbericht unseres Medienpartners Die Tagespost hinweisen, für die Sie hier ein kostenloses Probeabo abschließen können. Desweiteren haben auch Epoch Times sowie eine türkische Zeitung über unser Symposium berichtet.

Schließlich gibt es auch wieder eine neue Folge von „Familie & Gedöns“, dem Podcast zur Lage der Familie. Die bereits 30. Episode dreht sich um den Kita-Skandal in Hannover, die „Drag Queen“-Lesung in München und um verdächtige Testosteronwerte in der Fußballnationalmannschaft der Frauen von Sambia.

Außerdem erfahren Sie, wieso eine ZEIT-Autorin bedürfnisorientierte Erziehung – im Ernst – für „rechtsextrem“ hält. Hören Sie sich den Podcast auf YouTube, Spotify, GooglePodcasts oder ApplePodcasts an und teilen Sie ihn bitte mit Ihren Freunden und Bekannten im Netz.