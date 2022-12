Mediale Angriffe gegen DemoFürAlle

In eigener Sache: Verschiedene Medien, die der Trans-Lobby und Grünenpolitikern nahestehen, fahren derzeit konzertierte Angriffe gegen DemoFürAlle, unseren Trägerverein Ehe-Familie-Leben e.V. und dessen Vorsitzende Hedwig v. Beverfoerde.

So bezeichnete uns Jan Böhmermann (ZDF) am 2. Dezember in primitivster Gossensprache als „Arschloch-Netzwerk“ und suggerierte zum Schluß, wir würden zu Gewalt aufrufen. Außerdem versucht man, uns anzuhängen, unser Verein pflege Kontakte zu russischen Oligarchen, die unsere Demos organisiert und finanziert hätten (hier und hier). Auch seien wir organisatorisch mit der AfD verflochten. Alle diese Behauptungen sind falsch und sollen uns öffentlich diskreditieren. Dazu stellen wir im Folgenden klar:

Ehe-Familie-Leben e.V. ist parteienunabhängig und stand seit Gründung 2015 nie in einer organisatorischen oder rechtlichen Verbindung mit der AfD-Politikerin Beatrix von Storch und wurde auch nicht von ihr geleitet. Weder Ehe-Familie-Leben e.V. noch die Vorsitzende Hedwig v. Beverfoerde haben jemals Kontakte zu russischen Oligarchen gehabt. Ehe-Familie-Leben e.V. als Träger von DemoFürAlle hat auch niemals Spenden von russischen Oligarchen erhalten. Ebensowenig haben solche unsere Demos organisiert.

Tatsächlich sind die massiven Verleumdungsattacken gegen DemoFürAlle / Ehe-Familie-Leben e.V. ein sicheres Zeichen dafür, daß wir mit unserer breiten Aufklärungskampagne über die gefährliche Transgender-Propaganda voll ins Schwarze treffen.

Bitte unterstützen Sie die Fortführung unserer so wichtigen Arbeit, um Kinder und Jugendliche vor den Fängen der Trans-Lobby zu bewahren!