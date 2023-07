Aktionsvideo: Protest gegen „Selbstbestimmungsgesetz“!

Immer und immer wieder wird der Beschluß des Entwurfs für das „Selbstbestimmungsgesetz“ wegen interner Uneinigkeit der Bundesregierung aufgeschoben. Aktuell soll der Gesetzentwurf laut Bundesjustizminister Marco Buschmann „zügig nach der Sommerpause“ beschlossen werden, also frühestens Mitte September.

Jeder einzelne Aufschub ist ein Erfolg für DemoFürAlle und alle anderen, die seit Beginn der Ampel-Regierung vor den gefährlichen Konsequenzen dieses Gesetzes warnen. Trotzdem dürfen wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen. Eine Einigung der Koalitionspartner kann jederzeit über faule Kompromisse erzielt werden, auf die dann ein Gesetzgebungsprozess im Eilverfahren folgt.

Der Druck muß also weiter erhöht werden: Wir waren als DemoFürAlle deshalb vor dem Reichstag in Berlin und haben die große Gefahr des „Selbstbestimmungsgesetzes“ in kraftvollen Bildern veranschaulicht. Sehen Sie sich hier unser kurzes Aktionsvideo an:

Unser Videoclip zeigt: Zuerst verführen Trans-Influencer Kinder und Jugendliche in den Sozialen Medien. Dank „Selbstbestimmungsgesetz“ können sie dann ohne jegliche Hürde ihren Geschlechtseintrag ändern, um schließlich den Weg der „Geschlechtsumwandlung“ bis zum bitteren Ende weiterzugehen – mit Pubertätsblockern, Hormonen und unumkehrbaren Operationen.

Deshalb müssen wir das „Selbstbestimmungsgesetz“ stoppen! Teilen Sie bitte das Video via E-Mail, WhatsApp, Telegram, Facebook etc. mit allen Freunden und Bekannten! Lassen Sie das Video zu einem echten Internet-Hit werden!