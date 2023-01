Aktion in Berlin: DemoFürAlle schließt LSBT-Kitas

Der Berliner Senat lässt die Sache laufen. Deshalb haben wir von DemoFürAlle die beiden „schwul-lesbischen Kindertagesstätten“, die im März in Berlin eröffnet werden sollen, in einem symbolischen Akt geschlossen.

In diesen LSBT-Kitas soll 1-6jährigen Kindern vorgelebt werden, wie es ist, schwul oder lesbisch zu sein. Obendrein saß bis vor wenigen Monaten der Pädophilie-Verharmloser Rüdiger Lautmann im Vorstand des Trägervereins der Kitas, mit dessen Ansichten man bis dahin offenbar keinerlei Probleme hatte.

Dies alles geschieht unter den Augen des Berliner Senats, der bereits das pädokriminelle „Kentler-Experiment“ unterstützt hat. Das ist ein ungeheuerlicher Skandal!

Der Senat hat dafür Sorge zu tragen, dass Kinder in Kindertagesstätten vor Sexualisierung und Übergriffen geschützt werden.

LSBT-Kitas zum Wahlkampf-Thema machen

Wir fordern deshalb die Berliner Bildungssenatorin Astrid-Sabine Busse (SPD) dringend auf, den LSBT-Kitas keine Betriebserlaubnis zu erteilen. Schließen Sie sich unserer Forderung an und unterzeichnen und teilen Sie bitte unsere Petition an die Senatorin auf CitizenGO, die bereits über 27.000 Unterschriften hat.

Am 12. Februar wird in Berlin die Wahl zum Abgeordnetenhaus wiederholt. Helfen Sie mit, diese Kitas zu einem Wahlkampf-Thema zu machen.

Neue Podcast-Folge mit Gast

Schließlich dürfen wir Ihnen die erste Folge unseres Podcasts „Familie & Gedöns“ im neuen Jahr empfehlen: Diesmal ist Lukas Steinwandter, Chefredakteur des Online-Magazins Corrigenda, zu Gast. Mit ihm diskutieren die beiden Moderatoren über den Kinofilm „Oskars Kleid“ und den Plan für eine fatale Grundgesetzänderung. Außerdem gehen sie der Frage nach, was getan werden muss, damit mehr Familien gegründet werden.

Hören Sie sich den Podcast auf YouTube, Spotify, GooglePodcasts oder ApplePodcasts an und verbreiten Sie ihn bitte via E-Mail und in den Sozialen Netzwerken!